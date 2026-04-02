Задържаха близо 4000 кутии цигари на "Дунав мост" - Русе. Митнически служители задържаха 79 520 къса при проверки на два леки автомобила.

На 31 март на излизане от България е спряна кола, в която са намерени общо 11 000 цигари от четири различни марки. Българският шофьор е заявил, че пътува за Германия при семейството си и цялото количество ще бъде за лична употреба.

При проверка на микробус пък митническите служители установяват, че в пода на превозното средство има допълнително изградена ниша. В тайника са открити общо 68 520 къса цигари от 11 различни марки.

Стоките са задържани и са съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.