Задържаха двама за купуване на гласове в Долни Чифлик

Двама мъже на 27 години задържа варненската полиция при специализирана операция по противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

В сряда е получен сигнал до органите на реда, че на определено място в село в община Долни чифлик, от автомобил се купуват гласове. По информация към момента, двамата задържани са привиквали други хора, на които са взимани личните карти срещу сумата от 50 евро.

Пристигналите на място служители на Икономическа полиция са претърсили автомобила. Там полицаите са намерили и иззели 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти и банкноти в купюри по 50 евро. По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата, а двамата мъже са в ареста за срок до 24 часа.