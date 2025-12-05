Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 55-годишен мъж, държал и разпространявал порнографски материали в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 29.11.2025 г. до 02.12.2025 г. в гр. София, обвиняемият Д.К., при условията на продължавано престъпление с три деяния, е разпространявал в мобилно приложение до трима потребители, порнографски материали с лица ненавършили 18 години.

Обвиняемият е държал в телефона си множество снимки, които изобразяват открито сексуално поведение.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, вр. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 159, ал. 6 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“ и парична глоба.

С постановление на наблюдаващ прокурор Д.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.