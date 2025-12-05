БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Държал в телефона си множество снимки, които изобразяват открито сексуално поведение

Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет
Слушай новината

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 55-годишен мъж, държал и разпространявал порнографски материали в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 29.11.2025 г. до 02.12.2025 г. в гр. София, обвиняемият Д.К., при условията на продължавано престъпление с три деяния, е разпространявал в мобилно приложение до трима потребители, порнографски материали с лица ненавършили 18 години.

Обвиняемият е държал в телефона си множество снимки, които изобразяват открито сексуално поведение.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, вр. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 159, ал. 6 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“ и парична глоба.

С постановление на наблюдаващ прокурор Д.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

#порнография #задържан #СГС

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
6
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: Сигурност и правосъдие

Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки
Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата
Чете се за: 02:22 мин.
Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“ Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“
Чете се за: 02:22 мин.
Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан
Чете се за: 01:35 мин.
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026 Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ