Задържаха мъж в Русенско за търговия с гласове

Служители на русенската полиция проведоха днес във Ветово акция срещу купуване на гласове. При нея е задържан мъж на 48 години, който отпускал кредити на малограмотни и социално слаби граждани. Той обещавал дълговете им да бъдат опростени непосредствено преди изборите, ако гласуват за конкретна политическа сила.

Паралелно е проведена акция и в Сеново, чиято цел е била проверка на 56-годишна жена. За нея имало данни, че предлага директни имотни облаги на местни жители в замяна на упражнен вот в полза на определена партия.

При двата случая са иззети документи и материали, включително тефтери с изписани имена и цифри, договори за кредити с лични данни на лица, както и друг списък от мобилно устройство.

Образувани са досъдебни производства и работата по документиране на разследваната дейност продължава под надзора на Районна прокуратура – Русе.