Задържаха мъж за притежание и разпространение на детска порнография

от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
У нас
Служители на ГДБОП задържаха в Русе мъж за притежание и разпространение на порнографски материали с непълнолетни лица. Той е използвал популярно сред тийнейджърите онлайн приложение за обмен на незаконното съдържание.

Според разследването дейността на мъжа е продължила около една година. Иззетите материали, съдържащи сцени на сексуална експлоатация на деца, са разпространявани от личния профил на задържания.

При акцията служителите на ГДБОП са претърсили два адреса в Русе и са иззели много електронни устройства. Открити са стотици файлове с порнографско съдържание с лица под 18-годишна възраст.

Образувано е досъдебно производство. Мъжът вече е привлечен като обвиняем под надзора на Районна прокуратура - Русе.

