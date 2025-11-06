Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби

Полицията в Пловдив е установила самоличността на привърженика, който уцели с бутилка с вода вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов по време на пловдивското дерби миналата седмица. Инцидентът се случи в края на първото полувреме (при резултат 1:1) и доведе до прекратяване на двубоя.

След обстоен преглед на видеозаписите от мача, разпити на свидетели и последвалите оперативни и издирвателни действия, вчера 39-годишният мъж, извършил деянието, е бил отведен в Пето районно управление. Снети са му обяснения, съобщиха от ОДМВР Пловдив.

В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

Припомняме, че от Дисциплинарната комисия към БФС присъдиха служебна победа с 4:0 за „канарчетата“.