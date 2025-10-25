БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха над 300 000 кутии цигари без бандерол на ГКПП "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Задържаха над 300 000 кутии цигари без бандерол на ГКПП "Капитан Андреево"
Снимка: МВР
Слушай новината

При проверка на товарен автомобил гранични полицаи и митническите служители са установили 6,158 млн. къса цигари (307 900 кутии) без български акцизен бандерол, укрити в дървени плоскости, съобщиха от МВР. Контрабандните тютюневи изделия са на стойност 2 309 250 лева и са задържани.

На 23 октомври на граничния пункт "Капитан Андреево" е пристигнал за влизане в България товарен автомобил с литовска регистрация, управляван от 55-годишен беларуски гражданин с литовско разрешение за пребиваване. Водачът е представил документи, че превозва плоскости от Турция през България за Чехия.

В Главна дирекция "Гранична полиция" предварително е получена информация за същия товарен автомобил, според която той ще се използва за незаконна дейност, затова граничните полицаи на "Капитан Андреево" са поискали да бъде извършена щателна проверка на камиона, допълниха от МВР. По случая е образувано разследване от митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

#контрабандни цигари

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Хърватия върна задължителната военна служба
5
Хърватия върна задължителната военна служба
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
6
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Регионални

Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека
Чете се за: 01:07 мин.
Празникът на смилянския боб отново събра стотици в Родопите Празникът на смилянския боб отново събра стотици в Родопите
Чете се за: 01:15 мин.
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
Есенният сезон и планините - съветите на спасителите Есенният сезон и планините - съветите на спасителите
Чете се за: 02:05 мин.
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ