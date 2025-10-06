БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Слушай новината

Областният управител на Добрич задейства системата BG-ALERT.

Точно в 17:00 часа жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития.

Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.

За значителни валежи с количества над 65 mm за 24 часа, предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология.

#задействане #ранно предупреждение #BG-ALERT #Добрич

Последвайте ни

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Ограничават достъпа до Елените
2
Ограничават достъпа до Елените
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
3
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
4
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
5
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Регионални

Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в "По света и у нас" по БНТ "Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в "По света и у нас" по БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна
Чете се за: 02:10 мин.
Виктор Чаушев е новият заместник-кмет по транспорта на Столичната община Виктор Чаушев е новият заместник-кмет по транспорта на Столичната община
Чете се за: 02:27 мин.
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Трио спечели Нобеловата награда за медицина за изследвания в...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ