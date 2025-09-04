Зафиров за побоя на полицейския шеф в Русе: Държавата трябва да накаже извършителите на подобни действия

Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров с публикация във Фейсбук по повод нападението над директора на русенската полиция Николай Кожухаров.

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред, посочи Зафиров.

Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите, написа той.