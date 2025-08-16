БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Загорчич: Има причини нещата да не се получават при нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Треньорът изрази надежди, че скоро „белите“ ще започнат да побеждават.

златомир загорчич класата лудогорец спечели мача
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

С резултати можем да излезем от ситуацията. Това каза треньорът на Славия Златомир Загорчич след загубата с 1:2 от Локомотив Пловдив в среща от петия кръг на Първа лига. загубата бе четвърта поред за „белите“, които продължават да нямат победа от началото на сезона.

„Когато на терена има деца, се получават тези неща. Тази точка би имала значение за нас. Преживяваме заедно всички това нещо. Напредваме в тренировките и като игра. Имахме достатъчно ситуации през първите 45 минути, можеше да вкараме три гола. Нещата не се получиха тогава. Физически не бяхме на добро ниво втората част. Направихме смени, но и при малките момчета има проблеми. Някои пропуснаха част от подготовката. С резултати можем да излезем от ситуацията“, коментира Загорчич.

„Опитвахме абсолютно всичко, даже да спечелим. Раздаването дойде в повече на някои играчи. Загубата ни е доста тежка. Ще мислим позитивно. Надяваме се след още 1-2 мача всички да са на необходимото ниво. Искаме резултати, но в този момент не се получават нещата. Има си причини. Искаме да изчистим нещата, ще бъде тежко, но ще правим всичко възможно, за да се върнем към резултатите и да печелим мачовете“, добави специалистът.

#ПФК Славия #Златомир Загорчич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
1
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
2
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
3
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
4
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
5
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Футбол

Байерн продаде Коман на Ал-Насър
Байерн продаде Коман на Ал-Насър
Душан Косич: Горд съм от играта ни Душан Косич: Горд съм от играта ни
Чете се за: 01:02 мин.
Мартин Минчев донесе победа на Краковия Мартин Минчев донесе победа на Краковия
Чете се за: 00:52 мин.
Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут
Чете се за: 02:17 мин.
Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1 Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1
Чете се за: 01:22 мин.
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след дерайлиралите вагони край Пясъчево Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след дерайлиралите вагони край Пясъчево
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Локализирано е новото огнище, което се запали над Илинденци
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Елена Поптодорова: Безпрецедентен протокол и без резултат за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ