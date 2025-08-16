Загорчич: Има причини нещата да не се получават при нас

С резултати можем да излезем от ситуацията. Това каза треньорът на Славия Златомир Загорчич след загубата с 1:2 от Локомотив Пловдив в среща от петия кръг на Първа лига. загубата бе четвърта поред за „белите“, които продължават да нямат победа от началото на сезона.

„Когато на терена има деца, се получават тези неща. Тази точка би имала значение за нас. Преживяваме заедно всички това нещо. Напредваме в тренировките и като игра. Имахме достатъчно ситуации през първите 45 минути, можеше да вкараме три гола. Нещата не се получиха тогава. Физически не бяхме на добро ниво втората част. Направихме смени, но и при малките момчета има проблеми. Някои пропуснаха част от подготовката. С резултати можем да излезем от ситуацията“, коментира Загорчич.



„Опитвахме абсолютно всичко, даже да спечелим. Раздаването дойде в повече на някои играчи. Загубата ни е доста тежка. Ще мислим позитивно. Надяваме се след още 1-2 мача всички да са на необходимото ниво. Искаме резултати, но в този момент не се получават нещата. Има си причини. Искаме да изчистим нещата, ще бъде тежко, но ще правим всичко възможно, за да се върнем към резултатите и да печелим мачовете“, добави специалистът.