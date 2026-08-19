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Загуба за България на старта на евроквалификациите за жени до 20 г.

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Спорт
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Българките отстъпиха на Турция.

Български национален отбор по волейбол за жени до 20 години
Снимка: Българска федерация по волейбол
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България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 24:26) срещу Турция в първия си мач от квалификациите за европейско първенство по волейбол за жени до 20 години.

В Мостар (Босна и Херцеговина) българският водеше с 16:14, но след това допусна обрат до 19:21 и загубиха с 23:25.

Във втората част превъзходството на туркините беше осезаемо и те успяха на натрупат преднина от 21:16, за да поведат с 2:0 след 25:17.

В третия гейм България пропусна да се върне в двубоя, след като имаше аванс от 16:11 и 21:18, но в крайна сметка загуби драматично с 24:26, а срещата продължи 83 минути.

Най-резултатна от българския състав стана Катерина Попова с 10 точки. Мебис Йозенгин завърши с 13 пункта за Турция.

На 20 август българките ще играят срещу отбора на Русия.

#Български национален отбор по волейбол за жени до 20 години

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