Загуба за България на старта на евроквалификациите за жени до 20 г.

България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 24:26) срещу Турция в първия си мач от квалификациите за европейско първенство по волейбол за жени до 20 години.

В Мостар (Босна и Херцеговина) българският водеше с 16:14, но след това допусна обрат до 19:21 и загубиха с 23:25.

Във втората част превъзходството на туркините беше осезаемо и те успяха на натрупат преднина от 21:16, за да поведат с 2:0 след 25:17.

В третия гейм България пропусна да се върне в двубоя, след като имаше аванс от 16:11 и 21:18, но в крайна сметка загуби драматично с 24:26, а срещата продължи 83 минути.

Най-резултатна от българския състав стана Катерина Попова с 10 точки. Мебис Йозенгин завърши с 13 пункта за Турция.

На 20 август българките ще играят срещу отбора на Русия.