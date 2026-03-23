Загубата на Алкарас отвори вратата за Синер в битката за №1

Ранното отпадане на испанеца придобива още по-голямо значение с оглед на предстоящия сезон на клей.

Изненадващото ранно отпадане на Карлос Алкарас от турнира в Маями може да има сериозни последици в борбата му за №1 в света.

22-годишният испанец завърши т.нар. „Слънчев дубъл“ (Индиън Уелс и Маями) с баланс 5-2, след като загуби от Себастиан Корда в третия кръг. Това поражение дава шанс на големия му съперник и №2 в света Яник Синер да съкрати изоставането си в ранглистата.

В момента Алкарас все още има преднина от 2140 точки, но Синер продължава участието си в турнира и при евентуална титла може да намали разликата до 1240 точки.

Италианецът дори можеше да стопи още повече дистанцията, но Алкарас защитаваше само 10 точки в Маями, след като миналата година отпадна рано. Синер, поставен под №2, ще играе срещу Корентен Муте за място на осминафиналите.

Ранното отпадане на Алкарас придобива още по-голямо значение с оглед на предстоящия сезон на клей. Испанецът ще трябва да защитава цели 4300 точки, след като през миналата година спечели турнирите в Монте Карло, Рим и Ролан Гарос, както и достигна финала в Барселона. За сравнение, Синер има да защитава едва 1850 точки и то чак от май.

Въпреки това, в краткосрочен план Алкарас ще увеличи броя си седмици като №1. Очаква се в началото на април той да изравни постижението на Синер от 66 седмици на върха, независимо от представянето на италианеца в Маями.

Свързани статии:

Себастиан Корда поднесе сензацията в Маями, като елиминира Карлос Алкарас в третия кръг
Себастиан Корда поднесе сензацията в Маями, като елиминира Карлос Алкарас в третия кръг
Американецът ще се изправи срещу квалификанта Мартин Ландалусе.
Чете се за: 01:42 мин.
Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями
Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями
Световният №2 преодоля Дамир Джумхур в два сета, Оже-Алиасим също...
Чете се за: 01:32 мин.
ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% са били прехванати
4
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
6
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
6
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Още от: ATP

Себастиан Корда поднесе сензацията в Маями, като елиминира Карлос Алкарас в третия кръг
Себастиан Корда поднесе сензацията в Маями, като елиминира Карлос Алкарас в третия кръг
Якуб Меншик продължава защитата на титлата си в Маями Якуб Меншик продължава защитата на титлата си в Маями
Чете се за: 02:12 мин.
Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Алкарас постигна рутинна победа на старта в Маями Карлос Алкарас постигна рутинна победа на старта в Маями
Чете се за: 01:15 мин.
Рафаел Колиньон продължава възхода си в Маями Рафаел Колиньон продължава възхода си в Маями
Чете се за: 00:55 мин.
Новият хит Фонсека си уреди дуел с Алкарас, Чилич и Циципас не сбъркаха в Маями Новият хит Фонсека си уреди дуел с Алкарас, Чилич и Циципас не сбъркаха в Маями
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ) Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
Общество
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
