Загубата на Алкарас отвори вратата за Синер в битката за №1

Изненадващото ранно отпадане на Карлос Алкарас от турнира в Маями може да има сериозни последици в борбата му за №1 в света.

22-годишният испанец завърши т.нар. „Слънчев дубъл“ (Индиън Уелс и Маями) с баланс 5-2, след като загуби от Себастиан Корда в третия кръг. Това поражение дава шанс на големия му съперник и №2 в света Яник Синер да съкрати изоставането си в ранглистата.

В момента Алкарас все още има преднина от 2140 точки, но Синер продължава участието си в турнира и при евентуална титла може да намали разликата до 1240 точки.

Италианецът дори можеше да стопи още повече дистанцията, но Алкарас защитаваше само 10 точки в Маями, след като миналата година отпадна рано. Синер, поставен под №2, ще играе срещу Корентен Муте за място на осминафиналите.

Ранното отпадане на Алкарас придобива още по-голямо значение с оглед на предстоящия сезон на клей. Испанецът ще трябва да защитава цели 4300 точки, след като през миналата година спечели турнирите в Монте Карло, Рим и Ролан Гарос, както и достигна финала в Барселона. За сравнение, Синер има да защитава едва 1850 точки и то чак от май.

Въпреки това, в краткосрочен план Алкарас ще увеличи броя си седмици като №1. Очаква се в началото на април той да изравни постижението на Синер от 66 седмици на върха, независимо от представянето на италианеца в Маями.