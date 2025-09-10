Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общество
Снимка: Архив/БТА
Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Със законопроекта се уреждат за първи път на национално ниво общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги с повишен риск, информират още от ведомството. Той предвижда ясни правила за регистрация и контрол на доставчиците на атракционни услуги. Въвежда се публичен регистър на операторите на атракционни услуги към Министерството на туризма, който става задължителна стъпка за извършването на дейността.

Основната цел е да се повиши сигурността на гражданите и туристите при ползването на увеселителни, въздушни и водни атракциони, които представляват източник на повишена опасност за живота и здравето на хората.

В проекта на закон са залегнали задължителни планове за безопасност и определяне на отговорни лица по безопасността с необходимата квалификация, както и задължителна застраховка на отговорността на доставчиците спрямо ползвателите на този тип услуги и спрямо третите лица. Въвеждат се още ежедневни проверки на съоръженията от отговорника по безопасността, както и годишен и внезапен контрол от акредитиран орган.

Законът определя санкциите и административните мерки към нарушителите. При установяване на риск за ползващите се прилага принудително спиране на дейността. При повторност е предвидена възможност за удвояване на финансовите санкции, посочват от МТС.

Проектът въвежда и конкретни изисквания за въздушни и водни атракции, както и за увеселителни съоръжения и такива с използването на превозни средства. Забраняват се високорискови практики, като скокове с уингсют, и използването на атракциони от деца под 14 години без придружител.

Проектът на закон е достъпен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - strategy.bg, и на страницата на МТС, а срокът за бележки и предложения е до 23 септември 2025 г.

