Заловиха 475 нелегални работници в завод на територията на Джорджия



В САЩ, в щата Джорджия, имиграционните власти направиха голяма акция в завод на Hyundai, където се произвеждат батерии за електромобили. Там бяха задържани 475 души, като повечето са от Южна Корея.

Южнокорейското Министерство на външните работи реагира остро – те казаха, че са „разтревожени и съжаляват“, защото смятат, че правата на техни граждани и фирми са нарушени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира случая и нарече задържаните „незаконни пришълци“, като добави, че имиграционните власти просто си вършат работата.

Причината за акцията, според американските власти, са „незаконни практики при наемането на хора“ и нарушения на федералните закони. Сред задържаните има хора без документи, такива с изтекли визи или с визи, които не им позволяват да работят.





