Записват нови гласови съобщения за метровлаковете в София

Столичното метро започва поетапното въвеждане на нова аудиоинформация за пътниците.

В това, което ще съобщават на български и английски, ще има данни за метролиниите и връзките помежду им, направлението на движение, както и от коя страна се отварят вратите, предупреждение за отстояние между влака и перона, както и връзките с междуградските и железопътни превози.

Обновяването на оповестяването във влаковете среща технически предизвикателства, но се очаква, "Метрополитен" да ги преодолее и скоро всички метровлакове ще информират по нов начин.