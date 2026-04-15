Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Започна съдебният процес за кражбата на румънското златно съкровище от музея "Дрентс" в Нидерландия

По света
Искат 44 месеца затвор за двама от заподозряните и пет години и половина за третия, който отрича вината си

Шлем румънско златно съкровище
Снимка: БТА
Започна съдебният процес за кражбата на румънското златно съкровище от музея "Дрентс" в Нидерландия, предава Диджи24.

Прокурорите по случая са поискали 44 месеца затвор за двамата заподозрени, които сътрудничиха на разследващите за откриването на откраднатите артефакти, и пет години и половина лишаване от свобода за третия заподозрян, който продължава да отрича участието си в обира.

Изображения, представени по време на изслушването, показват трима маскирани души, които влизат в музея след силна експлозия. С челници на главите, те тичат към витрините, чупят стъклата с чукове, вземат ценностите и изчезват.

Според прокуратурата извършителите са оставили важни следи. Употребявани дрехи и спортна чанта са били хвърлени в контейнер близо до къща в Асен. На следващия ден жителка открива отпадъци в контейнера, които не са нейни, и се обажда в полицията. По дрехите са открити следи от ДНК от двама заподозрени, Дъглас У. на 37 години и Бернард З. на 35 години, и двамата от Хеерхуговард – град в Северна Нидерландия.

Инструментите, използвани при кражбата с взлом, са закупени от Ян Б. на 21 години. По време на обира тримата са били във ваканционна къща в Боргер. Тя е била резервирана от най-младия мъж и платена от банковата му сметка. В къщата полицията открива счупено стъкло и следи от злато, точно както в изхвърлената чанта.

Освен това прокуратурата има достъп до доказателства чрез записи от камери, наред с други неща, относно кражбата на колата за бягство и закупуването на материали, отбелязва Диджи24.

Златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и три златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен на 25 януари миналата година. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто" (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата тогавашният румънски министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну. През септември 2025 г. Националният исторически музей на Румъния получи 5,7 милиона евро обезщетение за откраднатите златни артефакти.

На 2 април тази година нидерландските власти потвърдиха, че са открили откраднатото румънско златно съкровище. Липсва единствено третата гривна. Издирването ѝ продължава.

#музей Дрентс #румъния #златно съкровище #съдебен процес #кражба

