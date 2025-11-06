Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ)

"СОФ Кънект" обявява началото на етапа предварителна квалификация в тръжната процедура за "Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище "Васил Левски" – София". Етапът стартира днес, като подаването на документи ще продължи до 19 декември 2025 г., съобщиха от аеропорта.

На този етап ще се определи и допусне подаването на оферти от компании с доказан технически, финансов и организационен капацитет, както и с опит в изпълнението на проекти за летищна инфраструктура от сходен мащаб.

След приключване на етапа по предварителна квалификация одобрените кандидати ще бъдат поканени да подадат ценови и технически оферти.

"Това е най-мащабният проект за развитие на публична инфраструктура, който предстои да се реализира в страната през следващите пет години. Убедени сме, че към него ще проявят интерес компании с доказана експертиза и успешно реализирани големи инфраструктурни проекти, за да може през 2031 г. България да има лeтище от световна класа", каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект" при старта на тръжната процедура в края на юни.

Над 40 чуждестранни и български компании заявиха интерес за изграждането на Терминал 3 към 15 октомври, когато беше крайният срок за подаване на заявления.

илюстративни снимки: Летище "Васил Левски" - София