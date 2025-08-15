БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради бурното море: Две жертви по Южното Черноморие само за ден

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
заради бурното море две жертви южното черноморие ден
Слушай новината

Бурното море през август взе две жертви само за ден по Южното Черноморие.

Вчера около 15:30 ч. е получен сигнал за инцидент на северния плаж в Ахтопол. Спасители са извадили от морето тялото на 55-годишен мъж от София. При огледа на място не са открити данни за насилие.

Също вчера около 19:00 ч. е постъпил сигнал за инцидент на плажа в Свети Влас. По време на плуване 52-годишен българин е почувствал рязко неразположение и е изгубил сили. Изтеглен е на брега от роднини и други плажуващи. Въпреки оказаната първа помощ, мъжът е починал.

Телата и на двамата загинали са откарани за аутопсия в УМБАЛ – Бургас. Образувани ся досъдебни производства.

#двама удавени #бурно море #Южно Черноморие

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
4
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
5
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
6
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...

Още от: Регионални

Трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца
Трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека
Чете се за: 01:00 мин.
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и брашно Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и брашно
Чете се за: 01:45 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
11869
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Борисов: ГЕРБ няма държавен имот, който да е продаден или...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ