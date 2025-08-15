Заради бурното море: Две жертви по Южното Черноморие само за ден

Бурното море през август взе две жертви само за ден по Южното Черноморие.

Вчера около 15:30 ч. е получен сигнал за инцидент на северния плаж в Ахтопол. Спасители са извадили от морето тялото на 55-годишен мъж от София. При огледа на място не са открити данни за насилие.

Също вчера около 19:00 ч. е постъпил сигнал за инцидент на плажа в Свети Влас. По време на плуване 52-годишен българин е почувствал рязко неразположение и е изгубил сили. Изтеглен е на брега от роднини и други плажуващи. Въпреки оказаната първа помощ, мъжът е починал.

Телата и на двамата загинали са откарани за аутопсия в УМБАЛ – Бургас. Образувани ся досъдебни производства.