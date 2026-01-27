Заради протеста на превозвачите от Западните Балкани отлагат реконструкцията на тунела "Топли дол"

Протестът на превозвачите от Западните Балкани пренасочи тежкотоварния трафик през автомагистрала "Хемус". Заради засиленото движение от Агенция "Пътна инфраструктура" решиха да отложат довършителния ремонт на тунел "Топли дол". Тръбата в посока София се реконструира от 2023 година, а цялото движение беше планирано да се пренасочва през тръбата за Варна. На този фон Пътната агенция подготвя ремонт за 10 милиона евро на най-голямата подпорна стена на магистралата, а докато той се случи алтернативното трасе на "Хемус" - стария път през Витиня - остава затворен.

От понеделник ремонтът на тунел "Топли дол" трябваше да продължи, а цялото движение по магистрала "Хемус" да бъде пренасочено през тръбата за Варна. Пътната агенция обаче реши да отложи реконструкцията.

инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: "За съжаление в този момент се оказа проблем с ГКПП-тата със Сърбия и Македония, които са затворени и съответно целият трафик се пренасочи през "Хемус" към Видин, това нещо беше изненада за нас, веднага реагирахме и направихме промени в организацията и за момента няма да продължи ремонта в тунела."

Очаква се ремонтираният тунел да е готов преди активния летен сезон. До тогава магистралата остава без алтернативно трасе, тъй като старият път през Витиня също е затворен - причината: възможна е активизация на свалчището, подпряно от анкерна стена след тунел Витиня.

инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: "Предстои направа на проект, които трябва да прецени, какво точно трябва да се направи в този участък, какво точно трябва да се ремонтира и след това 330 дена имат време за строителство."

Анкерите са констуктивни елементи от високоякостна стомана, които се употребяват за укрепване на нестабилните скатни изкопи в съчетание с армиран пръскан бетон. Стената е изградена през 1985 година, ремонтирана и стабилизирана е през 2013 и 2015 година, когато са регистрирани и нови свлачищни процеси.

Проблемният участък е с дължина близо 270 метра и височина на откосите между 15 и 30 метра. Очакваната цена за ремонт е близо 10 млн. евро без ДДС.

- Защо е толкова скъп този ремонт, на тези 270 метра стена? инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: "Както споменах, това е най-тежкото съоръжение - подпорно, ако видите, там огромна е планината и, за да се осигури сигурността, трябва много тежко съоръжение, което е дълго 273 метра и е високо над 30 метра на места."

Ще бъде изградена и мониторингова система, която ако покаже, че няма опасност от срутвания, старият път през Витиня - ще бъде отворен.