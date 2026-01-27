Един човек загина в катастрофа на пътя между Монтана и Враца

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Катастрофа с жертва на път Е-79 между Монтана и Враца. Движението в района на произшествието е ограничено. В двете посоки са се образували дълги колони.

Два леки автомобила са се сблъскали челно в късния следобед между селата Сумер и Краводер. На място е починал мъж, пътуващ в едната кола, а жена му, която е пострадала тежко, е откарана за лечение в болница.

Заедно с тях в автомобила са пътували и децата им, те са с по-леки наранявания, но също са под лекарско наблюдение.

Снимки: БГНЕС

Организиран е обходен маршрут. Шофьорите се пренасочват през път II-13 Крапчене - Стубел - Криводол - път III-1302 Криводол - Пудрия - Краводер. Движението в участъка се регулира от "Пътна полиция".

