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Заради стачка: Два круизни кораба с близо 8000 души на борда не акостираха на Санторини

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Загубата само за днешния ден е над 400 000 евро

гръцките острови санторини миконос пренаселените туристически дестинации

Остров Санторини беше изключен днес от маршрута на два круизни кораба с близо 8000 туристи на борда, съобщават гръцките медии.

Причината - спиране на работата на Съюза на туристическите бюра и автобуси на острова, обявено за днес, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

От Съюза протестират заради ново правило за разпределение на пътниците през двете пристанища на острова, съобщава електронното издание "Ню мъни".

Предвижда се 70 на сто от пътниците са слизат на старото пристанище на Санторини, а 30 на сто – на пристанището Атиниос, откъдето се осъществява организираният превоз към популярни дестинации. Местните власти твърдят, че промяната има за цел по-доброто насочване на на туристическия поток и справяне с въпроси, свързани с движението по пътищата и сигурността. Според представители на сектора обаче се създават предпоставки за влошаване на предлаганата на острова туристическа услуга.

Вследствие на тези развития два круизни кораба – „Синфония“ (Sinfonia) и „Норуиджиън пърл“ (Norwegian Pearl) са отменили акостирането си на пристанищата в Санторини.

Създалата се ситуация на острова ще доведе до загуба от над 400 000 евро само в рамките на днешния ден, предупреждават представители на сектора в лицето на изпълнителния директор на Five Senses Consulting and Seatrade, специализирана в круизните дестинации, стратегическото планиране и пристанищните операции консултантска бутикова компания, Йонанис Брас, съобщава електронното издание "Ню мъни". По думите му създалият се проблем не е само местен, но е показател за предизвикателствата, пред които е изправена страната.

Днес на острова е трябвало да пристигнат 7734 пътници. Според изчисленията за разходите на един пътник по време на престоя му на Санторини, които са около 55 евро, в днешния ден в местната икономика няма да влязат 425 000 евро.

Остров Санторини е една от най-популярните дестинации в Източното Средиземноморие. Всяка година той се посещава от около 900 000 туристи.

#8000 пътника #загуби #санторини #круизни кораби #новини в Метрото

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