Защитник на Добруджа ще се подложи на операция в Барселона

Здравко Серафимов ще се подложи на операция на коляното в клиника в испанския град Барселона, съобщиха от футболен клуб Добруджа.

22-годишният централен защитник получи травма при загубата с 0:1 от Монтана в седмия кръг на Първа лига на 29 август. Той беше заменен принудително на стадион "Огоста" в 27-ата минута от Ивайло Михайлов.

Монтана надви Добруджа с гол от дузпа на Борис Димитров

"Футболистът на ПФК Добруджа Здравко Серафимов получи контузия в мача с ПФК Монтана. След Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е установено скъсана предна кръстнa връзка и менискус. Ще претърпи хирургична интервенция в Барселона. От целия клуб му пожелаваме бързо възстановяване", написаха от управата на добричлии.

Бранителят, който записа шест мача от началото на сезона, ще отсъства дълго време от игра, като традиционно възстановяването от подобни травми отнема поне шест месеца.