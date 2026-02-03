Защитник на Локомотив (Пловдив) аут за шест месеца

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Енцо Еспиноса премина днес през изследване с ядрено-магнитен резонанс.



Бранителят, който се контузи по време на контролата с Колос, е със скъсан менискус, а освен това има и частично скъсана предна кръстна връзка. Контузията на Енцо Еспиноса ще го извади от игра в следващите 6 месеца.

"Пожелаваме му успешно възстановяване и скорошно завръщане на терена!", написаха от пресслужбата на Локомотив.