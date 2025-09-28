БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Защо Меркурий има гигантско ядро?

Планета, оцеляла от космически сблъсък

Меркурий е най-малката планета в Слънчевата система, но въпреки това вътрешността му е огромна загадка. Близо 70% от масата му е ядро! Това е супер странно, защото обикновено планетите имат много по-дебела кора и мантия.

Учени смятат, че причината е космическа катастрофа в миналото. „Ранният Меркурий“ е бил два пъти по-голям от сегашния, но е бил ударен от гигантски астероид. След сблъсъка кората и мантията буквално са били изтрити, а е останало почти само масивното ядро.

Такъв удар е много рядък, затова мистерията около Меркурий продължава. Някои астрономи дори го наричат „проблемът Меркурий“ – въпрос, на който науката все още търси пълен отговор.

