Защо Меркурий има гигантско ядро?

Меркурий е най-малката планета в Слънчевата система, но въпреки това вътрешността му е огромна загадка. Близо 70% от масата му е ядро! Това е супер странно, защото обикновено планетите имат много по-дебела кора и мантия.

Учени смятат, че причината е космическа катастрофа в миналото. „Ранният Меркурий“ е бил два пъти по-голям от сегашния, но е бил ударен от гигантски астероид. След сблъсъка кората и мантията буквално са били изтрити, а е останало почти само масивното ядро.

Такъв удар е много рядък, затова мистерията около Меркурий продължава. Някои астрономи дори го наричат „проблемът Меркурий“ – въпрос, на който науката все още търси пълен отговор.