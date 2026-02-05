Засилени мерки за сигурност на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Повече от 6000 служители на полицията и силите за сигурност ще бъдат ангажирани по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, съобщава германската агенция ДПА. Те ще отговарят за сигурността на близо 3000 спортисти и официални лица в хода на форума.

Олимпийските игри, които започват в петък, ще се проведат при засилени мерки за сигурност на фона на опасения от евентуални нападения и саботажи. Италианските власти определят охраната като приоритет заради мащаба и спецификата на събитието.

За първи път в историята на олимпийското движение Игрите имат официално двама домакини – Милано и Кортина д’Ампецо. Освен в тези два града, състезания ще се проведат и на редица други места в Северна Италия до 22 февруари, което значително усложнява логистиката и организацията на сигурността. В този смисъл форумът вече е определян като "най-разпръснатият“ в олимпийската история.

Церемонията по откриването ще се състои на стадион "Сан Сиро“ в Милано, като се очаква да бъде посетена от множество високопоставени гости от страната и чужбина. Официално слово ще произнесе президентът на Италия Серджо Матарела.