ИЗВЕСТИЯ

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Засилени мерки за сигурност на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Над 6000 полицаи и служители ще охраняват близо 3000 спортисти по време на най-разпръснатите игри в историята

Засилени мерки за сигурност на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Снимка: БТА
Повече от 6000 служители на полицията и силите за сигурност ще бъдат ангажирани по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, съобщава германската агенция ДПА. Те ще отговарят за сигурността на близо 3000 спортисти и официални лица в хода на форума.

Олимпийските игри, които започват в петък, ще се проведат при засилени мерки за сигурност на фона на опасения от евентуални нападения и саботажи. Италианските власти определят охраната като приоритет заради мащаба и спецификата на събитието.

За първи път в историята на олимпийското движение Игрите имат официално двама домакини – Милано и Кортина д’Ампецо. Освен в тези два града, състезания ще се проведат и на редица други места в Северна Италия до 22 февруари, което значително усложнява логистиката и организацията на сигурността. В този смисъл форумът вече е определян като "най-разпръснатият“ в олимпийската история.

Церемонията по откриването ще се състои на стадион "Сан Сиро“ в Милано, като се очаква да бъде посетена от множество високопоставени гости от страната и чужбина. Официално слово ще произнесе президентът на Италия Серджо Матарела.

# Зимните олимпийски игри #Милано/Кортина 2026 #БНТ 3 #мерки за сигурност

