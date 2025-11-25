Засякоха дронове над Румъния

Румънското министерство на отбраната заяви, че румънските военновъздушни сили са засекли две нахлувания на дрон в националното въздушно пространство във вторник сутринта.

Това е довело до разполагането на германски и румънски изтребители и аварийни сигнали в два източни окръга, близо до границата с Украйна.

Радарните системи са идентифицирали въздушна цел, приближаваща се към въздушното пространство на Румъния близо до окръг Тулча , което е довело до излитане в небето на два германски самолета Eurofighter Typhoon от авиобаза „Михаил Когълничану“.

Дронът е прелетял в Румъния от посока Вилкове, Украйна, и се е насочил към района на Килия Веке в Тулча. В 06:55 часа е издадено предупреждение Ro-Alert на жителите. Малко след това е задействано второ предупреждение. В 07:37 часа два румънски изтребителя от авиобаза Борча са получили заповед да се издигнат във въздуха, а в 07:48 часа е изпратено съобщение Ro-Alert до окръг Галац.

Радарни системи засекоха ново нахлуване на дрон в националното въздушно пространство в 07:50 часа в района на Галац, а F-16 осъществиха радарен контакт с целта.Щабът на румънските военновъздушни сили наблюдава на румънска територия дроновете, използвани от Русия във военната ѝ агресия срещу Украйна, а пилотите имат разрешение да атакуват въздушната цел.Все още не е ясно дали и в двата случая е имало два дрона или един и същ.

Местен жител от Пуйещ, окръг Васлуй, Източна Румъния, е открил части от дрон на 50 километра от границата с Украйна.