Завръщане с блясък: Руските гимнастички отново на световния подиум

Русия се завръща на световната гимнастическа сцена
След повече от тригодишно отсъствие от големите международни състезания, руските състезателки по художествена гимнастика официално се завръщат на световната сцена. Събитие, което предизвика бурни реакции в спортните среди и сред феновете по цял свят.
Причината за отсъствието
От началото на 2022 година, след избухването на конфликта в Украйна, руските спортисти бяха отстранени от множество международни състезания под егидата на различни спортни федерации. Световната федерация по гимнастика (FIG) също последва тази линия, с което временно бе прекратено участието на руските гимнастички – едни от най-успешните в историята на този спорт.
Завръщането – кога и как
През есента на 2025 г. FIG официално обявиха, че руските състезателки могат отново да се състезават, но под неутрален флаг и при строго спазване на етичните норми и антидопинговите изисквания. Първото голямо състезание с тяхно участие ще бъде Световното клубно първенство в Япония - AEON CUP.
В японската столица Токио Русия изпраща най-силните си гимнастички Мария Борисова и Уляна Янус при жените, заедно с девойката Ксения Савинова.
Мария е новата голяма звезда на руската гимнастика и любимка на Алина Кабаева, която в момента е първата дама на художествената гимнастика в страната. 18-годишната атлетка е част от академията на олимпийската шампионка "Небесна грация"' и често се подготвя именно под ръководството на Кабаева.
Уляна Янус е новата перла на легендарната треньорка Вера Штелбаум, която изведе Евгения Канаева до две олимпийски титли - от Пекин 2008 и Лондон 2012.
Ксения Савинова - ще представя Русия в надпреварата при девойки старша възраст. Шампионка от последното контролно състезание на руския национален отбор и също представителка на "Небесна грация" с треньор Елена Егорова.
Форматът на състезанието включва индивидуален многобой при жените и девойките и отборно класиране, в което най-вероятно руският тим няма да вземе участие, тъй като ще се състезават под флага на неутрални атлети. Очаква се на килима в Япония да видим едни от най-силните гимнастички в света като София Рафаели от Италия, Таисия Онофричук от Украйна, Рин Кейс от САЩ, Алона Тал Франко и Лиан Рона от Израел.
Реакции от световната общност
Завръщането на руските гимнастички беше прието противоречиво. Докато някои федерации и треньори изразиха несъгласие, позовавайки се на етични съображения, други подчертаха, че спортът трябва да остане извън политиката. Най-силната подкрепа дойде от феновете, които отдавна очакваха да видят любимките си отново на килима.
Спортната общност ще следи внимателно развитието на ситуацията, но едно е сигурно - художествената гимнастика отново е пълна с конкуренция, емоции и високо ниво.