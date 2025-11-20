Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянски

Володимир Зеленски е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол начините за постигане на мир, съобщи украинският лидер в Телеграм след разговори в Киев с висши представители на Пентагона.

Той изрази готовност двете страни да работят по точките от американския план за прекратяване на войната с Русия.

"Готови сме за конструктивна, честна и бърза работа", обяви Зеленски.

Междувременно Кремъл съобщи, че Руският президент Владимир Путин е посетил командването на група армии Запад. Там руският Началник на Генералния щаб Валери Герасимов е информирал държавния глава за превземането на украинския град Купянски над 80 процента от град Вовчанск.