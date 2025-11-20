БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянски

Мартин Гицов
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Володимир Зеленски е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол

русия готова възобнови преговорите украйна истанбул
Володимир Зеленски е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол начините за постигане на мир, съобщи украинският лидер в Телеграм след разговори в Киев с висши представители на Пентагона.

Той изрази готовност двете страни да работят по точките от американския план за прекратяване на войната с Русия.

"Готови сме за конструктивна, честна и бърза работа", обяви Зеленски.

Междувременно Кремъл съобщи, че Руският президент Владимир Путин е посетил командването на група армии Запад. Там руският Началник на Генералния щаб Валери Герасимов е информирал държавния глава за превземането на украинския град Купянски над 80 процента от град Вовчанск.

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Русия #план #пентагона #Украйна

