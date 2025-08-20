Зеленски пак в Белия дом

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пак отиде в Белия дом, за да говори с Доналд Тръмп как най-накрая да спрат войната в Украйна.

Украйна очаква САЩ да я защитава от Русия. Говори се и за оръжейна сделка за 100 милиарда долара.

Включиха се и няколко европейски лидери. Отлетяха за Вашингтон точно след като Тръмп беше говорил с Путин в Аляска. Но засега – никакъв пробив към мир.

Въпреки усмивките, конкретни обещания за мир или сигурност няма.

Какво следва?

Тръмп каза, че е говорил с Путин и че иска да уреди среща между него и Зеленски.