Зеленски призова съюзниците на Украйна да ѝ помогнат за противовъздушната отбрана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
По света
визита украинския президент зеленски испания
Снимка: БГНЕС
Президентът Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да помогнат за подобряване на противовъздушната отбрана на страната в условията на продължаващите руски атаки, докато в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския , предаде ДПА.

Отбелязвайки началото на преговорите с участието на САЩ, Германия, Великобритания и Франция, Зеленски написа в Teлеграм:

„Успоредно с дипломатическия път, трябва да направим всичко възможно, за да засилим защитата си срещу тези жестоки руски атаки.“

Украинският президент добави:

„Много е важно да ускорим всички наши споразумения с партньорите ни за системи за противовъздушна отбрана и ракети.“

Преговорите в Женева днес са посветени на обсъждането на плана от 28 точи на Тръмп за прекратяване на войната, която започна с руската инвазия през февруари 2022 г.

Планът призовава Украйна да направи териториални и други отстъпки, а Зеленски заяви, че страната е изправена пред „един от най-трудните моменти в нашата история“.

В публикацията си в Teлеграм Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е изстреляла над 1050 дрона, около 1000 планиращи бомби и над 60 ракети и крилати ракети срещу Украйна.

