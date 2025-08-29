БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зетова: Трябва да взема някои важни решения за себе си

Старши треньорът на женския ни национален отбор по волейбол даде равносметка на представянето на "лъвиците" на световното първенство.

Антонина Зетова
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Загубата от Канада в първия мач е повлияла за лошата игра на волейболните ни националки на световното първенство в Тайланд. В това е убедена старши треньорът Антонина Зетова, която сподели също, че ѝ предстоят важни решения.

България отпадна след груповата фаза на Мондиала след три загуби и нито една победа, завършвайки на 27-о място в крайното класиране.

„Смятам, че се готвихме много добре за мача с Канада, искахме много победата и естествено резултатът впоследствие даде и много голямо разочарование. Емоциите са все още много силни, защото всички ние мечтахме да си постигнем целта и това беше да преминем в групата. Нашият поток беше един от най-трудните в интерес на истината - ние, Канада, Турция и Испания. Имаше групи, които бяха много-много по-лесни, но такъв е жребият. Това е животът. Понякога трябва и малко късмет, който ние го нямахме на този мач. За мен следва малко анализ, малко отрезвяване на главата и след това да взема някои важни решения за себе си", разкри специалистката.

"Объркахме нареждането във втория гейм. Записа се грешно нареждане на таблета, което размени местата на четворките и центровете и оттам стана хаос, който според мен можехме и малко по-спокойно да менажираме. Тази грешка в нареждането е по наша вина – на щаба, но такива неща са част от спорта. Просто беше много лош късмет", добави тя.

"Да, със сигурност това даде отражение и на всички момичета. Емоциите са страшно силни, разберете, защото моят помощник-треньор, който пише нареждането, той се разплака след мача. В смисъл, всички изстрадахме страшно много това, което никой не го е направил нарочно, никой не го е направил, защото е спал или защото не е гледал. Ние работихме много, но се случват такива грешки“, завърши Зетова.

