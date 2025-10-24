БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Жабокът Кърмит е звездата на изложение в Париж (СНИМКИ)

Гигантска надуваема версия на Жабока Кърмит от прочутото "Мъпет шоу" е звездата на изложението "Арт Базел Париж", предаде АФП. Панаирът за съвременно изкуство се провежда във френската столица, разтърсена от дръзкия обир в Лувъра.

Над 200 международни галерии от около 40 страни се включват в четвъртото издание на изложението, организирано от швейцарската марка "Арт Базел" - световен лидер в сектора.

Многобройни произведения на изкуството са представени в Париж по-малко от седмица след обира на бижута от Лувъра - най-известния и посещаван музей в света.

Известната жаба е изложена в рамките на безплатната публична програма, организирана всяка година около това събитие, и е наследник на гигантската гъба на германеца Карстен Хьолер (2024) и вълната на швейцареца Урс Фишер (2023).

По желание на художника главата на Кърмит не е надута.

Успоредно с това през цялата седмица Париж е домакин на няколко сателитни панаира, изложения, престижни търгове и събития.

Според анализаторите продажбите на световния пазар на модерно и съвременно изкуство са спаднали с 12% през 2024 г. до 57,5 млрд. долара (49,4 млрд. евро) за втора поредна година.

Снимки: БТА

#арт панаир #съвременно изкуство #Париж

