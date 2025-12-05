БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жаир Болсонаро избра сина си за свой политически наследник

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Жаир Болсонаро избра сина си за свой политически наследник
Снимка: Архив/БТА
Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви, че баща му – бившият президент Жаир Болсонаро, е дал знак за намерението си да подкрепи кандидатурата на най-големия си син на президентските избори, които ще се произведат догодина, предаде Ройтерс.

Флавио Болсонаро написа в социалната мрежа Екс, че е бил избран от баща си за "мисията да продължим нашия проект за страната".

Председателят на дясната Либерална партия на Болсонаро - Валдемар Коща Нето, каза за Ройтерс, че е научил от сенатора, че баща му е "одобрил неговата кандидатура".

Новината за тези планове днес се отрази на бразилските пазари, като реалът се понижи с 2% спрямо щатския долар, а основният борсов индекс Бовеспа спадна с 3%.

Някои инвеститори прогнозираха, че Болсонаро ще подкрепи по-пазарно ориентиран кандидат с управленски опит, например губернатора на Сао Пауло - Тарсизио де Фрейтас, да изправи срещу левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Ако решението на бившия президент се потвърди, то може да подкопае връзките между дясната политическа формация, която преди Болсонаро-старши оглавяваше, и центристките партии, каза за Ройтерс икономистът Андре Перфейто.

