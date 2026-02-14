Жанин Флок взе златния олимпийски медал на скелетон при жените

Австрийката Жанин Флок най-накрая заличи болката си от Игрите в Пьончан през 2018-а година и днес на 36-годишна възраст спечели олимпийския златен медал в състезанието по скелетон за жени (индивидуално) в Милано-Кортина. Флок се пребори с конкуренцията на три германки, които се наредиха в класирането зад нея с майсторско и постоянство представяне.

И преди осем години на Игрите в Република Корея, Флок водеше преди финалното спускане, но се смъкна на четвърто място, за да не спечели медал с изоставане от две стотни от секундата. Този път обаче не сгреши, за да спечели първия медал по скелетон при жените за страната си.

Нейният резултат е 3:49.02 минути, като изпревари с три десети от секундата Сузане Креер от Германия. Третото място и бронзовия медал е за Жаклин Пфайфер, която завърши с време 3:49.46 или изоставане от 0.44 секунди.

Днес Флок водеше преди последния четвърти манш. Но в него тръгна много лошо, като в началото изоставане с 0.08 секунди, но към средата вече стопи преднината на Креер на 0.01. От този момент до края, но най-вече и в последната част от улея, тя успя да излезе отново на първото място и да вземе най-после златото.

Четвърта остана четвъртата германка във финалите Хана Найзе, а топ 6 допълниха Табита Щьокер от Великобритания и Ким Мейлеманс от Белгия.

Визитката на Флок се допълва от четири европейски титли и два сребърни отличия от световни първенства.