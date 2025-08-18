Жасмин Паолини достигна до първия си финал в Синсинати

Жасмин Паолини достигна до мача за титлата на тенис турнира в Синсинати за първи път. Италианката отстрани рускинята Вероника Кудерметова с 6:3, 6:7 (2), 6:3 на полуфиналите.

Това е втори финал за нея в турнир от категорията WTA 1000 за сезона и трети в кариерата ѝ, като е печелила предишните два.

Паолини контролираше мача, сервирайки за място на финала при 6:3, 5:4, но допусна пробив и Кудерметова изравни резултата след тайбрек. В третия сет седмата в схемата не остави шансове на своята съперничка и си осигури победата след 2:21 минути игра.

В мача за трофея Паолини ще се изправи срещу номер 3 в схемата Ига Швьонтек, като това ще бъде петата им среща. Швьонтек води в преките двубои с 4:0, като последната й победа е на полуфиналите в Бад Хомбург през юни. Двете се срещнаха и на финала на Ролан Гарос през 2024 г.

"Тя е невероятна тенисистка и винаги е трудно да се играе срещу нея, но ще се опитам да дам най-доброто от себе си на финала. Харесват ми условията тук, така че това е добре и се надявам, че ще се получи добър мач", каза Паолини по адрес на Швьонтек.