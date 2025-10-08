Жасмин Паолини и Елена Рибакина достигнаха третия кръг на турнир в Ухан

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
В друг мач от деня Линда Носкова се наложи над Наоми Осака.

Жасмин Паолини
Жасмин Паолини се класира за осминафиналите на тенис турнира в Ухан, Китай. Седмата поставена италианка обърна представителката на домакините Юе Юан след 3:6, 6:4, 6:3.

Първата част беше спечелена от 109-та в света китайка, която успя да направи два пробива. Във втората Паолини отрази три точки за пробив, преди да удари в деветия гейм и след това да възстанови паритета. В решителния трети сет и двете имаха точки за пробив, преди Паолини да поеме инициативата и след два брейка да си осигури билет в следващата фаза. Срещата продължи малко над два часа и десет минути.

Там я чака тежък мач с десетата в схемата Клара Таусон от Дания. Победителката от този двубой ще играе на четвъртфиналите с Белинда Бенчич или Ига Швьонтек.

Осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) и Линда Носкова (Чехия) ще се срещнат в друг двубой от третия кръг.

Рибакина се наложи над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 6:3 за час и 24 минути игра. Пробив в десетия гейм на първия сет за 6:4 и ранен аванс от 3:0 във втората част донесоха победата за представителката на Казахстан.

Носкова отстрани 11-ата в схемата Наоми Осака (Япония) със 7:6(2), 6:3 в мач, продължил час и 29 минути.

Съперничките изиграха оспорван първи сет, решен след тайбрек в полза на чехкинята, а във втория сет Носкова направи серия от три успешни гейма за крайното 6:3.

