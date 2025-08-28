Жасмин Паолини не остави шансове на американската тийнейджърка Ива Йович и намери място в третия кръг на US Open

Жасмин Паолини очаквано спечели срещата си от втория кръг на US Open. Седмата поставена двукратна финалистка в турнири от Големия шлем надигра американската тийнейджърка Ива Йович с 6:3, 6:3.

Във важните точки на корт „Луис Армстронг“ в сряда вечер, Паолини се наложи с разнообразни удари и скорост, което остави 17-годишната Йович онемяла.

Паолини проби сервиса на Йович пет пъти в срещата, продължил 1 час и 26 минути.

Въпреки резултата, мачът бе оспорван, като осмата в световната ранглиста, запази най-доброто си представяне за най-важните моменти, спасявайки девет точки за пробив от 11-те, срещу които се изправи.

Италианката вече има резултат 2-0 срещу Йович в директни срещи.

„Беше трудно и знам, че трябваше да играя добър тенис, за да спечеля", каза след мача Паолини.

„Благодарна съм, че спечелих два мача, но се опитвам да мисля мач по мач", добави тя.

В третия кръг Жасмин Паолини ще се изправи срещу бившата шампионка на Уимбълдън Маркета Вондроушова, като това ще бъде първата им среща в основната схема на турнир от WTA тура.