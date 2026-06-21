Желко Обрадович се завръща в Панатинайкос

Желко Обрадович подписа договор за три сезона с Панатинайкос, с който е печелил вече пет път Евролигата, съобщиха от клуба. Той заменя на поста Ергин Атаман, чието напускане след три години начело на отбора бе обявено в понеделник.

Под ръководството на турчина отборът от Атина спечели седмата си Евролига през 2024, но през този сезон пропусна да се класира във Финалната четворка, която се игра в собствената им зала. Панатинайкос загуби и финала за титлата в Гърция от големия си съперник Олимпиакос с Александър Везенков в редиците си.

66-годишният сърбин Обрадович беше без отбор след оставката си от Партизан Белград през ноември заради загуба именно от Панатинайкос. Треньорът, който е спечелил рекордните девет Евролиги, е бил начело на Панатинайкос от 1999 до 2012.