БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Чете се за: 00:30 мин.
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското...
Чете се за: 01:25 мин.
Здравей, лято!
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Желко Обрадович се завръща в Панатинайкос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Специалистът подписа за три сезона.

Желко Обрадович
Снимка: БТА
Слушай новината

Желко Обрадович подписа договор за три сезона с Панатинайкос, с който е печелил вече пет път Евролигата, съобщиха от клуба. Той заменя на поста Ергин Атаман, чието напускане след три години начело на отбора бе обявено в понеделник.

Под ръководството на турчина отборът от Атина спечели седмата си Евролига през 2024, но през този сезон пропусна да се класира във Финалната четворка, която се игра в собствената им зала. Панатинайкос загуби и финала за титлата в Гърция от големия си съперник Олимпиакос с Александър Везенков в редиците си.

66-годишният сърбин Обрадович беше без отбор след оставката си от Партизан Белград през ноември заради загуба именно от Панатинайкос. Треньорът, който е спечелил рекордните девет Евролиги, е бил начело на Панатинайкос от 1999 до 2012.

#Желко Обрадович #БК Панатинайкос

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
1
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
2
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
3
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
4
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова
5
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц....
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота
6
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Европейски баскетбол

Фенербахче спечели отново титлата в турското баскетболно първенство след драма
Фенербахче спечели отново титлата в турското баскетболно първенство след драма
Баскетболният национал Йордан Минчев няма да продължи кариерата си в Кемниц Баскетболният национал Йордан Минчев няма да продължи кариерата си в Кемниц
Чете се за: 01:55 мин.
Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията
Чете се за: 01:10 мин.
Селекционерът на Германия Алекс Мумбру застава начело и на Виртус Болоня Селекционерът на Германия Алекс Мумбру застава начело и на Виртус Болоня
Чете се за: 00:40 мин.
Таня Гатева: Проведохме много ползотворен лагер и направихме важна крачка напред Таня Гатева: Проведохме много ползотворен лагер и направихме важна крачка напред
Чете се за: 02:22 мин.
Националните ни отбори по баскетбол до 14 г. на турнир в Турция Националните ни отбори по баскетбол до 14 г. на турнир в Турция
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Тапите продължават: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки Тапите продължават: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград, не са служители на Агенцията АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград, не са служители на Агенцията
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започват преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ