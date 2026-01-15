Желязков: Българската наука и минното дело дават нов индустриален шанс на страната

"Ролята на Българската академия на науките и на специализираните институти е ключова. Българската наука има с какво да се похвали, а традициите ни в минно-геоложкото дело са такива, че националният ни капацитет - и научен, и производствен - няма как да не бъде взет под внимание". Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков при инспекция на проучвателен сондаж на площадка на "Мини Марица изток", където се извършват изследвания за редкоземни елементи и критични суровини в българските лигнитни въглища.

"Надявам се този проект да даде нова индустриална възможност за страната. Благодаря и на миньорите, на синдикатите и на ръководството за добрата координация - усилията им са в интерес на региона, на работещите и на техните семейства", добави премиерът.

В трите рудника на "Мини Марица изток" вече са извършени 10 дълбоки сондажа. Българската академия на науките ще анализира между 40 и 60 проби от всеки сондаж с цел определяне на концентрациите на редкоземни елементи и критични суровини.

Министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза иновативния характер на проучванията.

"За първи път навлизаме в третия пласт въглища, където досега не са правени подобни изследвания. Първите резултати са обнадеждаващи. Следващата ни задача е да направим детайлно картиране на площадките, за да определим къде е най-големият потенциал."

Част от пробите ще бъдат изпратени за анализ в Университета на Северна Дакота, САЩ, където ще се тества приложимостта на технологията TerraCore, позволяваща производство на концентрат с до 90% съдържание на 17 редкоземни елемента и пречистени висококалорични въглища за индустриални цели.

"Президентът Доналд Тръмп вече е възложил изграждането на подобни машини в САЩ. Нашата цел е технологията да бъде внедрена и в България. Това ще ни позволи не само да увеличим добива, но и вместо да изгаряме въглищата, да извличаме от тях критични суровини с висока добавена стойност", посочи министър Станков.

Снимки: Министерски съвет

Министър Станков допълни, че в Старозагорския район над 30 000 души са пряко или косвено свързани с комплекса. "Развитието на нови индустриални дейности около рудниците ще гарантира дългосрочен поминък и нови възможности за Маришкия басейн", посочи той.

След приключване на анализите ще бъде изготвен социално-икономически анализ за рентабилността на технологията.