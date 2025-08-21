Жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в критично състояние

Изключително тежко остава състоянието на майката и 4-годишното дете, които бяха пометени от атракционно АТВ на тротоар в курорта Слънчев бряг.

35-годишната жена не е в изкуствена кома, но състоянието ѝ е критично. Детето също остава с опасност за живота, потвърди за БНТ лекар от болницата в Бургас, където са настанени пострадалите.

Тежкото произшествие, при което 18-годишен се вряза в пешеходци на тротоар в курорта, стана на 14 август. Ранени бяха три деца и трима възрастни. Районната прокуратура повдигна на шофьора обвинение за нанасяне на средна телесна повреда, а съдът го пусна под домашен арест.

Близките на пострадалите са притеснени и настояват за сериозни наказания. Те организират протест пред Съдебната палата в Бургас утре в 12.00 ч.

По същото време се организира протест и в защита на шофьора на АТВ-то.