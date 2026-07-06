Женският Берое в Еврокъп и през следващия сезон

Берое Стара Загора ще продължи да се изявява в Европа. Действащите бронзови медалистки в женската А група ще бъдат част от Еврокъп и през следващия сезон, съобщиха от клуба в социалните мрежи. Този път обаче баскетболистките, водени от Албена Хубенова и Тодор Тенев, ще преминат през ситото на квалификациите във втората по сила надпревара на Стария континент.

Информацията гласи, че старозагорският тим ще бъдат сред 10-те отбора, които ще спорят за 5 места, даващи право на участие в редовния сезон. „Зелено-белите“ са сред непоставените, а вероятните им съперници ще бъде един измежду Бакси Ферол от Испания, Левхарти Хомутов от Чехия, Сан Джовани от Италия, Саарулиос от Германия и Елицур Рамла от Израел.

За старозагорския отбор това ще бъде второ породено и общо четвърто участие в турнира. През миналия сезон Берое не успя да прескочи груповата фаза.

Жребият ще се състои на 16 юли (четвъртък) в Мюнхен.