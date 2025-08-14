Женският волейболен Левски започна подготовка за новия сезон

Вицешампионът на България обяви и кой ще бъде капитан на тима.
Женският волейболен отбор на Левски започна подготовка за новия сезон. Сребърните медалистки от изминалата кампанията проведоха занимание на Sports Center Garitage Park, съобщават от клуба.
Капитан на тима през новия сезон ще бъде Славина Колева. В по-късен етап към отбора ще се присъединят състезателките от националите отбори, както и полското либеро Агниешка Адамек.
"Като част от подготовката "сините" ще изиграят контроли срещу Брашов на 19 и 20 септември, а от 26 до 29 септември ще гостуват на нашите партньори в Италия - Мегабокс, където ще играят Мика Стоянова и Цвети Миткова", написаха от ВК Левски във Фейсбук.