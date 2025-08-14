Женският волейболен Левски започна подготовка за новия сезон

Женският волейболен отбор на Левски започна подготовка за новия сезон. Сребърните медалистки от изминалата кампанията проведоха занимание на Sports Center Garitage Park, съобщават от клуба.

Капитан на тима през новия сезон ще бъде Славина Колева. В по-късен етап към отбора ще се присъединят състезателките от националите отбори, както и полското либеро Агниешка Адамек.