Женският волейболен тим на Левски вече няма да бъде воден от Радослав Арсов

Женският волейболен отбор на Левски (София) вече няма да бъде воден от Радослав Арсов, съобщиха от пресслужбата на клуба. Специалистът и клубът се разделят поради възникнали различия във визията за развитие на отбора.

„ВК “Левски София” благодари на Радослав Арсов за неговия принос към израстването на тима и сребърните медали през изминалия сезон, както и за проявения професионализъм в работата за развитието на женското направление в клуба. В предстоящите мачове отборът ще бъде воден от досегашния помощник треньор Денислав Димитров“, написаха от клуба.