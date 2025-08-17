БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Жителите на село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково–Димитровград

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Хората настояват да се изгради кръгово кръстовище, да се поставят камери за скорост, както и пешеходни пътеки или пасарелки

Жителите на хасковското село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково-Димитровград на разклона за селото им.


Кръстовището е на международен път, шофьорите масово не спазват ограниченията на скоростта, а оказва се и самото кръстовище не отговаря на изискванията. Заключението е на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата” след проверка по сигнала на притеснените жители. Хората настояват да се изгради кръгово кръстовище, да се поставят камери за скорост, както и пешеходни пътеки или пасарелки.

"Претърпях инцидент на това кръстовище поради причината, че не е обезопасено и не можеш да се престроиш в другата лента в посока Хасково."

"По времето, когато се строеше магистралата, движението беше също натоварено, но не чак толкова. Сега е в пъти. И още тогава предвиждах, че с пускането на магистрала Марица движението ще се увеличи няколко пъти, но безхаберието в държавата, ако не спре.. предполагам, че .. Трябва ли да чакаме жертви, за да може да се направи нещо на това кръстовище."

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.

