Жителите на село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково–Димитровград

Жителите на хасковското село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково-Димитровград на разклона за селото им.
Кръстовището е на международен път, шофьорите масово не спазват ограниченията на скоростта, а оказва се и самото кръстовище не отговаря на изискванията. Заключението е на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата” след проверка по сигнала на притеснените жители. Хората настояват да се изгради кръгово кръстовище, да се поставят камери за скорост, както и пешеходни пътеки или пасарелки.
"Претърпях инцидент на това кръстовище поради причината, че не е обезопасено и не можеш да се престроиш в другата лента в посока Хасково."
"По времето, когато се строеше магистралата, движението беше също натоварено, но не чак толкова. Сега е в пъти. И още тогава предвиждах, че с пускането на магистрала Марица движението ще се увеличи няколко пъти, но безхаберието в държавата, ако не спре.. предполагам, че .. Трябва ли да чакаме жертви, за да може да се направи нещо на това кръстовище."
