Жителите на село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково–Димитровград

Жителите на хасковското село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково-Димитровград на разклона за селото им.



Кръстовището е на международен път, шофьорите масово не спазват ограниченията на скоростта, а оказва се и самото кръстовище не отговаря на изискванията. Заключението е на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата” след проверка по сигнала на притеснените жители. Хората настояват да се изгради кръгово кръстовище, да се поставят камери за скорост, както и пешеходни пътеки или пасарелки.