"Животът на едно шоу момиче": Суперзвездата Тейлър Суифт обяви 12-ия си албум

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви своя 12-ти студиен албум.

Той ще носи заглавието "Животът на едно шоу момиче."

Певицата, с 14 награди Грами, обяви новината в епизод от подкаста на приятеля си Травис Келси. Според нейния уебсайт, датата на излизането на новия албум ще бъде обявена скоро.

снимки: БГНЕС

Новината идва след като Суифт обяви през май, че е откупила правата върху първите си шест албума, с което сложи край на дългогодишната битка за собствеността върху музиката си.