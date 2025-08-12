"Животът на едно шоу момиче": Суперзвездата Тейлър Суифт обяви 12-ия си албум

Датата на излизането на новия албум ще бъде обявена скоро
Суперзвездата Тейлър Суифт обяви своя 12-ти студиен албум.
Той ще носи заглавието "Животът на едно шоу момиче."
Певицата, с 14 награди Грами, обяви новината в епизод от подкаста на приятеля си Травис Келси. Според нейния уебсайт, датата на излизането на новия албум ще бъде обявена скоро.
снимки: БГНЕС
Новината идва след като Суифт обяви през май, че е откупила правата върху първите си шест албума, с което сложи край на дългогодишната битка за собствеността върху музиката си.