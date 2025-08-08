БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жоао Фонсека обърна китаец за успешен старт в Синсинати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Бразилецът прекъсна негативна серия в тура.

жоао фонсека обърна китаец успешен старт синсинати
Снимка: БТА
Слушай новината

Жоао Фонсека продължава към втория кръг на турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Бразилецът се наложи над Бу Юнчаокътъ в мач от първия кръг с 4:6, 6:2, 7:5, спирайки негативната си серия от три поредни загуби в тура.

Фонсека, на 18, спечели за два часа и 19 минути и стана най-младият победител в Синсинати от Борна Чорич и Джаред Доналдсън през 2015.

"Не играх особено добре и пропуснах някои удар. Определено денят не бе добър. Останах обаче в мача и вярвах, че ще получа шанс да спечеля. Това се случи и аз го грабнах. Радвам се, че не се отказах", заяви Фонсека след първата си среща с най-добрия китайски тенисист.

През миналата седмица Фонсека загуби в първия кръг на турнира в Торонто срещу австралиеца Тристан Скуулкейт, който игра отлично на подаване. Днес обаче Фонсека бе по-добрият тенисист и спечели 17 от 18 точки на първи сервис в последния сет. В следващия кръг той ще срещне финалиста от Вашингтон и номер 19 в света Алехандро Фокина.

В ранна среща от първия кръг Артур Риндернех надви Нуно Борхес с 6:3, 6:3 и си осигури среща с Каспер Рууд. Норвежецът достигна до четвъртия кръг в Торонто през миналата седмица, преди да бъде победен от Карен Хачанов. Руснакът е на финал срещу Бен Шелтън в четвъртък.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Жоао Фонсека

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Тенис

Маркета Вондрушова с експресна победа на старта в Синсинати
Маркета Вондрушова с експресна победа на старта в Синсинати
Изабела Шиникова с място на полуфиналите при двойките в Лайпциг Изабела Шиникова с място на полуфиналите при двойките в Лайпциг
Чете се за: 00:37 мин.
Ива Иванова приключи на сингъл и на двойки в Монастир Ива Иванова приключи на сингъл и на двойки в Монастир
Чете се за: 00:55 мин.
Пари. Пари. И пак пари Пари. Пари. И пак пари
Чете се за: 05:07 мин.
Анас Маздрашки продължава напред на турнира в София Анас Маздрашки продължава напред на турнира в София
Чете се за: 01:27 мин.
Глушкова продължава към четвъртфиналите в Куршумлийска Баня Глушкова продължава към четвъртфиналите в Куршумлийска Баня
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ