Жоао Фонсека обърна китаец за успешен старт в Синсинати

Жоао Фонсека продължава към втория кръг на турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Бразилецът се наложи над Бу Юнчаокътъ в мач от първия кръг с 4:6, 6:2, 7:5, спирайки негативната си серия от три поредни загуби в тура.

Фонсека, на 18, спечели за два часа и 19 минути и стана най-младият победител в Синсинати от Борна Чорич и Джаред Доналдсън през 2015.

"Не играх особено добре и пропуснах някои удар. Определено денят не бе добър. Останах обаче в мача и вярвах, че ще получа шанс да спечеля. Това се случи и аз го грабнах. Радвам се, че не се отказах", заяви Фонсека след първата си среща с най-добрия китайски тенисист.

През миналата седмица Фонсека загуби в първия кръг на турнира в Торонто срещу австралиеца Тристан Скуулкейт, който игра отлично на подаване. Днес обаче Фонсека бе по-добрият тенисист и спечели 17 от 18 точки на първи сервис в последния сет. В следващия кръг той ще срещне финалиста от Вашингтон и номер 19 в света Алехандро Фокина.

В ранна среща от първия кръг Артур Риндернех надви Нуно Борхес с 6:3, 6:3 и си осигури среща с Каспер Рууд. Норвежецът достигна до четвъртия кръг в Торонто през миналата седмица, преди да бъде победен от Карен Хачанов. Руснакът е на финал срещу Бен Шелтън в четвъртък.