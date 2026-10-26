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Жозе Моуриньо: Най-добрият ни мач до момента

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Последните няколко седмици не бяха лесни, призна треньорът на Реал Мадрид след успеха в "Ел класико".

Жозе Моуриньо: Най-добрият ни мач до момента
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Реал Мадрид надви Барселона в най-добрия си мач под ръководството на Жозе Моуриньо, заяви португалският специалист след успеха с 2:1 срещу каталунците в двубой от испанското първенство по футбол. Така воденият от Моуриньо отбор записа трета поредна победа във всички турнири.

Беше труден мач срещу съперник от най-висока класа, който в първенството не прави нищо, освен да печели. Ние лично постигнахме победа в най-добрия ни мач до момента“, заяви Моуриньо, цитиран от агенция Ройтерс.

Барселона направи редица пропуски преди гола на Рафиня в 61-вата минута, когато подаване на Педри намери бразилеца в наказателното поле и той не сгреши. След това каталунците натиснаха и Реал Мадрид се защитаваше, но три минути преди края гостите намериха отново път към вратата. Грешка на Габриел Жезуш даде възможност за контра и Едуардо Камавинга асистира на Мбапе за гол на празна мрежа.

Допуснахме две загуби, от които изобщо не сме доволни. Напротив, разочаровани сме, защото ни липсваше енергия“, заяви треньорът на каталунците Ханзи Флик.

Последните няколко седмици не бяха лесни. Вие виждате само мачовете, но натоварването наистина е голямо. Летяхме три часа до Севиля, после играхме и се върнахме до хотела. След това заминахме за Париж... Тези неща се натрупват. Не ми се говори обаче повече за тези неща след загуби. Не търсим извинения“, добави той.

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