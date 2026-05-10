Жозе Моуриньо отрече контакт с Реал Мадрид: Всичко е спекулация

Португалският специалист Жозе Моуриньо категорично отхвърли информациите, които го свързват с евентуално завръщане начело на Реал Мадрид. В навечерието на мач на неговия Бенфика, опитният треньор заяви, че до момента не е водил никакви разговори с ръководството на испанския гранд.

"Продължават да говорят за Реал Мадрид, а от моя страна аз продължавам да избягвам темата. Не съм имал никакъв контакт нито с президента, нито с който и да е друг от клуба“, подчерта Моуриньо на пресконференцията.

Специалния беше категоричен, че фокусът му остава изцяло върху настоящите ангажименти с Бенфика и няма да влиза в преговори преди края на кампанията.

"Не съм имал контакт с Реал Мадрид и няма да имам до последния мач от първенството срещу Ещорил. След това ще има време за разговори, но дотогава всичко написано е чиста спекулация“, добави той.

Изказването на Моуриньо идва на фона на засилващите се слухове за промени на треньорския пост в мадридския клуб, но португалецът ясно даде да се разбере, че на този етап подобни информации са лишени от реално основание.