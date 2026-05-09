Жозе Моуриньо обяви условията, при които ще се върне в Реал

Жозе Моуриньо е готов да се завърне начело на Реал Мадрид, но само при ясно поставени условия. Според информация на испанското издание „Есдиарио“ португалският специалист вече е представил своите изисквания пред ръководството на клуба.

Твърди се, че президентът на „белите“ Флорентино Перес е провел видеосреща с Моуриньо, в която е участвал и агентът Жорже Мендеш. По време на разговора треньорът е настоял за договор с продължителност поне две години, както и за пълна свобода при вземането на спортно-техническите решения.

Според публикацията Моуриньо не приема намеса от страна на клубното ръководство в работата му със състава и държи да има изцяло контролирана атмосфера в съблекалнята.

Португалецът иска да пристигне в Мадрид със собствения си щаб, като единственото изключение, което е склонен да направи, е свързано с Алваро Арбелоа, който може да остане в структурата на клуба. За сметка на това кондиционният специалист Антонио Пинтус не влиза в плановете му. Освен това Моуриньо настоява да има пряк контрол и върху медицинския екип заради честите травми в отбора през последните сезони.

63-годишният наставник предпочита също да ограничи медийните си изяви и желае комуникацията с пресата да бъде поета основно от представител на клуба.

Информацията сочи още, че цели седем играчи могат да се разделят с „кралския клуб“, тъй като не попадат в бъдещата визия на Моуриньо. Той държи и на директна комуникация единствено с Перес, без намесата на други фактори в управлението — тема, която според публикацията е била сред причините за напрежение по време на първия му период в Мадрид.

Моуриньо има конкретни изисквания и относно подготовката на тима. Въпреки комерсиалния мащаб на Реал Мадрид, той предпочита по-кратка и балансирана предсезонна програма вместо дълги международни турнета, за да бъдат футболистите в оптимално физическо и психическо състояние.

Според източника всички условия трябва да бъдат приети без компромиси. Ако дори едно от тях отпадне, завръщането на Моуриньо на „Сантяго Бернабеу“ няма да се осъществи.