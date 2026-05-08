Валверде и Чуамени отнесоха рекордни глоби

Реал (Мадрид) наложи сериозни финансови санкции на Федерико Валверде и Аурелиен Чуамени след инцидента между двамата по време на тренировка. Всеки от футболистите е глобен с по 500 хиляди евро заради сбиването, което бързо се превърна в една от най-коментираните теми в социалните мрежи.

Напрежението между двамата ескалирало по време на занимание на тренировъчната база във Валдебебас, като според информацията се е стигнало до размяна на удари. След инцидента Валверде е получил травма в областта на главата и е бил откаран в болница за преглед. По-късно уругваецът е бил освободен за домашно лечение.

От клуба реагираха незабавно и още вчера обявиха, че започват вътрешна проверка по случая. Ден по-късно „кралете“ потвърдиха наказанията, както и факта, че двамата футболисти вече са поднесли извиненията си както един към друг, така и към останалите си съотборници.

От „Сантяго Бернабеу“ подчертаха, че случаят се счита за приключен след предприетите дисциплинарни мерки и разговорите в съблекалнята.